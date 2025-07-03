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مهيدات يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة

28 ثانية ago
مهيدات يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة

وطنا اليوم:نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة بارتفاع معدلات درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة في معظم مناطق المملكة خلال شهر تموز الحالي، وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة إلى تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية عالية الخطورة.
وأكد مهيدات على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بأعلى معايير سلامة الغذاء، واتباع الاشتراطات الصحية وممارسات الحفظ والتخزين السليمة للمواد الغذائية، وفقًا لما هو موصى به على بطاقة البيان، لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك.
وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار عبر الوسائل التالية : خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo ، وتطبيق الواتس اب 0795632000


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