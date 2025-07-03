بن غفير يدعو لاحتلال كامل قطاع غزة وتشجيع الهجرة منه

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير إنه لن يسمح بتمرير “صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار متهورة”، معربًا عن أمله بأن ينضم إليه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في موقفه الرافض لأي اتفاق من هذا النوع.

واعتبر بن غفير أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “كان خطأ كبيرًا”، مؤكدًا أن “تحقيق النصر في غزة لا يتم إلا عبر الاستمرار في القتال بقوة، دون أي تسهيلات أو إدخال مساعدات”.

وأضاف أن الانشغال بالانتخابات في الوقت الراهن “أمر غير مهم”، مقارنةً بما وصفه بـ”أولوية الحفاظ على حياة الجنود والقضاء على حركة حماس”.

وشدّد على أن “وقف الحرب دون تحقيق النصر الكامل أمر غير وارد”، داعيًا إلى “احتلال كامل قطاع غزة وتشجيع الهجرة منه”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن بن غفير دعمه لفرض السيادة على الضفة الغربية، لكنه استدرك بالقول إن هذا يجب ألا يكون على حساب “التخلي عن هدف القضاء على حماس”