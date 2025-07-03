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افتتاح محطة ترخيص اتوستراد عمّان الزرقاء من الأحد

31 ثانية ago
افتتاح محطة ترخيص اتوستراد عمّان الزرقاء من الأحد

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات الترخيص والفحص الفني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، إذ سيتم افتتاح محطة الترخيص على اتوستراد عمان الزرقاء، بالقرب من سلطة المياه /مديرية المشاغل والصيانه ابتداءً من الأحد ومن الساعة الثالثة عصراً إلى الثامنة مساءً .
وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المياه وأمانة عمان والاتحاد العام لشركات التأمين، للتسهيل على المواطنين وتقديم كافة خدمات الترخيص بعد ساعات العمل وبعد الإقبال على المحطّات المسائية التي تم افتتاحها سابقاً.
وستقدم المحطة خدماتها لمستخدمي طريق اتوستراد الزرقاء وقاطني المناطق القريبة منه.
وتقدّم المحطة كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحص العملي والنظري كفحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات .
وسيتم تحويل محطة ترخيص بني كنانة إلى محطة مسائية وبذات التوقيتات،بعد دراسة الواقع العملي والأثر الايجابي على تقديم الخدمة المثلى للمواطنين من سكان المنطقة .
ويشار إلى أنه ومع افتتاح هاتين المحطتين المسائيتين ستكون عدد المحطات المسائية العاملة 10 محطات ترخيص، توزعت في مناطق

صويلح – مقابل المركز الأمني
– أبو نصير ساحة المركز الأمني
– جسر مادبا / مقابل قضائية الدوريات الخارجية
– متنزه غمدان / مقابل الدفاع المدني
– القطرانة /بالقرب من مديرية زراعة القطرانه
– العقبة / المنطقة الحرفية
– محطة طريق عمان إربد / بالقرب من جامعة فيلادلفيا
– محطة الشمال / مدينة إربد / بالقرب من أكاديمية اديسون .
– اوتستراد عمان الزرقاء / بالقرب من سلطة المياه
– بني كنانة / ساحة المركز الأمني


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