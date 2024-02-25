الزراعة للأردنيين: عدلوا سلوككم.. واللحوم والخضار أسعارها برمضان معتدلة

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة، لورانس المجالي، أن الوزارة عملت وعلى مدى الأشهر السابقة على تنظيم وتسهيل عمليات انسياب السلع اللازمة إلى جانب دراسة الكميات المنتجة محليا من الخضار والفواكة واللحوم الحمراء والبيضاء.

وفي بيان صحافي، مساء الأحد، أكد المجالي أن غالبية المنتجات من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء ستكون متوفرة بكميات كافية وعند مستويات سعرية مقبولة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتعمل وزارة الزراعة على مدار الساعة بهدف إنجاز المعاملات لتسهيل عمليات دخول السلع المستوردة والتغلب على كل التحديات التي تواجه انسيابية السلع بوقت قياسي بما يكفل وصولها إلى المستهلك دون تأخير أو إعاقة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك مع التقيد التام بشروط الاستيراد وسلامة السلع المستوردة ومطابقتها للمواصفات الأردنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفيما يخص الخضار والفواكه، أشار المجالي إلى أن معدل الاحتياجات اليومية من الخضار والفواكه يبلغ نحو 3500 طن يومياً، وبلغ المعدل اليومي للخضار والفواكه خلال الثلاثة أشهر الماضية حوالي 3650 طن يومياً، وتشكل الفترة الحالية من العام بداية الإنتاج الزراعي لمعظم الخضار حيث لا تستورد المملكة الخضار بل يتم تصدير الفائض منها، ويتوقع أن يكون معدل الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكه خلال شهر رمضان حوالي 4000 طن يوميا وهو أعلى من معدل الاحتياجات اليومية، ومن المتوقع أن تغطي كميات الإنتاج من المحاصيل الأساسية خلال شهر رمضان من العام الحالي الاحتياجات الحقيقية للمملكة، وحول مؤشرات الأسعار خلال شهر رمضان ستكون أسعار معتدلة للمحاصيل كافة دون وجود تهافت من المواطنين في بداية الشهر الفضيل.

وفيما يخص لحوم الضأن ومخزون اللحوم الحمراء من الأغنام المحلية، تبلغ معدلات الاحتياج الشهري للحوم الضأن نحو 3000 طن، ويتوقع زيادة قدرها 25% ليصبح 4000 طن خلال شهر رمضان يتم توفيرها من خلال (4400 طن من الحيوانات الحية المستوردة والمحلية وبواقع 200 الف رأس) و(1700 طن من اللحوم المبردة المجمدة المستوردة) وبذلك تكون الكميات المتاحة والمتوفرة فعلياً داخل المملكة من لحوم الضأن 6100 طن تكفي المملكة لما بعد الشهر الفضيل عدا الكميات التي سترد خلال الفترة المقبلة، بحسب المجالي.

أما لحوم العجل؛ حيث تبلغ معدل الاحتياجات الشهرية من لحوم العجل 3750 طن، ويتوقع زيادة في الاستهلاك قدرها 25% لتبلغ 4.6 الف طن تم توفيرها بواقع 3000 طن من لحوم العجل المستوردة بأشكاله المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء (الفاكيوم)، و3237 طن من العجول المعدة للذبح بواقع 3000 رأس، وهذا المخزون (6237 طن) يغطي الاحتياجات لما بعد الشهر الفضيل.

وفيما يخص لحوم الدواجن تقدر الاحتياجات الشهرية من لحوم الدواجن حوالي 27 ألف طن يبلغ المعدل الشهري لذبحيات الدواجن حوالي 21 مليون طير و يبلغ معدل الذبحيات المتوقع لشهر رمضان للمسالخ حوالي 25.35 مليون طير، وهو ما يقدر ب 31.6 ألف طن وهو ما يعادل 117% من الاحتياجات الشهرية.

وأشار المجالي إلى أن الوزارة تهيب بالمواطنين ضرورة تعديل السلوك الشرائي التقليدي من خلال عدم التهافت على شراء المحاصيل والمنتجات الزراعية بشكل يزيد عن الحاجة مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار حيث تؤكد توفر المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وما يزيد الحاجة وهناك فائض في أغلبها.