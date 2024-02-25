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“ايجابي” ينظم ورشة تدريبية حول تحسين عمليات سلاسل التوريد في القطاع الغذائي

منذ ثانيتين
“ايجابي” ينظم ورشة تدريبية حول تحسين عمليات سلاسل التوريد في القطاع الغذائي

وطنا اليوم – نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال / ايجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، ورشة عمل بعنوان “اعادة ابتكار سلاسل التوريد العالمية”، وهدفت الورشة الى تقديم رؤى حول تحسين عمليات سلاسل التوريد في قطاع الاغذية والمشروبات، بحضور ممثلين لاكثر من (50) شركة صناعية.

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الاردني لتطوير الأعمال “ايجابي”/ نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي اوضح ان هذه الدورة، تعتبر من الدورات المتخصصة الهامة التي تهم الشركات الصناعية عامة، وخصوصا فيما يتعلق بتوفير المواد الأولية الخام اللازمة للعملية الانتاجية في المصانع، من خلال تحسين عمليات سلاسل التوريد، مضيفا انه تم تخصيص هذه الورشة للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، بسبب أهمية هذا القطاع في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، خصوصا وان عدد المنشآت العاملة فيه حوالي (2666) منشأة، تشغل حوالي (50) الف عامل عاملة، فيما سجلت صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة والحيوانية ما نسبته (9%) من اجمالي الصادرات الكلية وبقيمة تصل الى (641) مليون دينار، مضيفا انه سيتم في المستقبل القريب تنظيم مثل هذه الورشة للقطاعات الصناعية الأخرى.

من جهته اوضح مدير عام معهد ايجابي الدكتور وسيم حداد، انه حاضرت خلال هذه الورشة الدكتورة مها الشيخ الخبيرة في ادارة سلاسل التوريد، وكذلك تم خلالها تقديم عرض من احد الخبراء العاملين في احدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال سلاسل التوريد للصناعات الغذائية، وشمل العرض التوريد الاستراتيجي، اللوجستيات الفعالة، والتمويل المرن، وإدارة المخاطر، وتحليل السوق من خلال تطبيق CzApp، ومبادرات الاستدامة.


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