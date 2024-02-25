دراسة لتشغيل ترام بين منطقة المحطة والمتحف في عمان

وطنا اليوم:كشف أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة، الأحد، عن مشاريع نقل جديدة، تشمل حافلات كهربائية، وتشغيل ترام بين منطقة المحطة والمتحف في منطقة وسط المدينة.

وأعلن الشواربة عن 15 حافلة كهربائية ستعمل في شوارع العاصمة عمان نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مشروع التحول للحافلات الكهربائية يأتي تماشيا مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

كما كشف الشواربة، عن دراسة لتشغيل ترام بين منطقة المحطة والمتحف في منطقة وسط المدينة.