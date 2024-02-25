توقيع البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن وقطر

وطنا اليوم:وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني في العاصمة القطرية الدوحة، البروتوكول المعدل لاتفاقية الخدمات الجوية مع دولة قطر، بهدف التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني، تحت رعاية وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، يتيح البروتوكول الذي وقعه رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية محمد فالح الهاجري، إمكانية التشغيل بين البلدين لمؤسسات نقل جوي جديدة دون فرض أي قيود على عددها من الطرفين للاستفادة من إزالة القيود على السعة التشغيلية من حيث عدد الرحلات الذي يتوافق مع سياسة تحرير النقل الجوي التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي إلى تمكين وتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والتجاري والحركة الجوية وزيادة فرص المشغلين الجويين ومشغلي المطارات والمسافرين من الاستفادة من خدمات نقل جوي متحررة من أية قيود على عدد المؤسسات أو الرحلات أو أنواع الطائرات أو نقاط التشغيل.

ويأتي البروتوكول تأكيدا للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي وتطويره.