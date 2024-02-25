القيسي : عين السياحة الاردنية على خمسة أسواق

وطنا اليوم:ينشط الاردن في استهداف 5 أسواق جديدة أمام القطاع السياحي للتخفيف من الآثار الناجمة حيال الظروف الإقليمية التي القت بظلالها على القطاع السياحي,

وزير السياحة والآثار مكرم القيسي كشف عن زيارة قام بها لقارة إفريقيا والفاتيكان خلال الأسبوع الماضي، من أجل التشجيع على الحج المسيحي.

وقال خلال مداخلته في جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إن الوزارة عملت على ترويج السياحة خلال السنوات الماضية إلى أوروبا والغرب، مشيراً إلى أنه في بداية العدوان على غزة انخفضت الأرقام السياحية بشكل كبير، حيث أن إلغاء الحجوزات وصل إلى 90-95%.

والأسواق المستهدفة بحسب وزير السياحة تتمثل بالسوق الإفريقي والآسيوي والفاتيكان والهند والصين.

في المقابل وصف القيسي مسار الحج الإسلامي بالمهم مشيرا الى ربط القسطل والقطرانة مع محافظة معان، وقال: سيكون هنالك ربط حقيقي وواضح لمسار الحج الإسلامي.

واوضح أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير منذ بدء العدوان الغاشم على قطاع غزة، خاصة في شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث كانت أشهر صعبة من حيث لغة الأرقام، مبيناً أن الأمور عادت لبعض معدلاتها الطبيعية في العام الجديد، لكن لم نعد إلى معدلاتنا الطبيعية بما يتعلق بزوارنا من الغرب.

واشار الى حاجة قطاع السياحة إلى تدريب وتأهيل الشباب والشابات العاملين فيه، وخاصة أدلائنا السياحيين، ونعمل على تحسين قطاع السياحة ليخدمنا 30 سنة قادمة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة قطاع حساس، إلا أنه قطاع مرن ومنيع وسريع التعافي ولدينا تجارب كثيرة.