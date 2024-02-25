ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 29692 شهيدا و69879 مصابا

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 29692 شهيدا و69879 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت “صحة غزة” في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني اليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر في قطاع غزة اسفرت عن استشهاد 86 مواطنا وإصابة 131 آخرين.