الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، “مستمرون بالعمل على الضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة”.

وأضاف الصفدي خلال تصريحات مشتركة مع نظيرته نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، أن الزيارة كانت مجالا لبحث كيفية البناء على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

وتحدث عن مجموعة من المساحات التي يمكن أن تزيد التعاون بين الأردن وبلغاريا خاصة في قطاعات التعليم، والسياحة.

وبحث الصفدي وغابرييل التعاون في إطار عملية العقبة، قائلا: “نتطلع إلى استضافة بلغاريا لاجتماعات عمليات العقبة في وقت قريب العام الحالي”

واتفقا على إعادة إطلاق عملية المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم، حيث ستنطلق الدورة الأولى من المشاورات خلال شهرين بعد أن يكون فريقا عمل من الوزارتين حددا القضايا التي نحتاج أن نتخذ قرارات فيها بما ينعكس على مصلحة البلدين.