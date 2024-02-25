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قصف عنيف بالفسفور الأبيض قرب الحدود الفلسطينية المصرية

منذ 4 ساعات
قصف عنيف بالفسفور الأبيض قرب الحدود الفلسطينية المصرية

وطنا اليوم:تعرضت التخوم الحدودية لمدينة رفح جنوبَ قطاع غزة، لقصف عنيف من قبل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا.
وبحسب مصادر فلسطينية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة صباح اليوم الأحد، سقوط قنابل الفسفور الأبيض على تجمعات سكانية من النازحين الذين فروا إلى رفح، جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وسقطت القنابل على بعد أمتار من الحدود المصرية الفلسطينية والجدار الفاصل بين البلدين، حيث يظهر على الجانب الأيسر من الفيديو أبراج مراقبة جنود الجيش المصري.
ولم يصدر أي توضيح حتى اللحظة من قبل المؤسسات الرسمية في قطاع غزة، حول نوعية القصف وإن كان هناك إصابات في صفوف المدنيين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه بلا هوادة على غزة لليوم الـ142 على التوالي، وارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين، بقصف مكثف وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29606 شهداء، و69737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الأول الماضي.


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