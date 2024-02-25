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غرق معدية بنهر النيل تحمل عمال بشركة مقاولات مصرية

منذ 5 ساعات
غرق معدية بنهر النيل تحمل عمال بشركة مقاولات مصرية

وطنا اليوم:أعلنت السلطات المصرية، الأحد، وفاة عدد من العمال كانوا على متن عبارة غرقت في منطقة القناطر، وفقا لما أوردته صحيفة بوابة الأهرام.
وذكرت بوابة الأهرام في تقريرها: “تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عدد من العمال في غرق معدية لنقل العمال بقرية نكلا بمنشاة القناطر، وعلى الفور انتقل فريق من مركز شرطة منشاة القناطر إلى محل الواقعة وبصحبته سيارات الإسعاف”.
وتابعت: “بإجراء التحريات تبين مصرع عدد من العمال بسبب غرق معدية كانت تنقلهم، وجاري انتشال الجثث وحصرها بمعرفة فريق الانقاذ للبحث عن المفقودين”.
وأضافت: “تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة”.
ولا تتوافر بعد تفاصيل إضافية عن عدد الوفيات بالتحديد أو أسباب غرق العبارة حتى كتابة هذا التقرير.


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