شاهد : إستقطاب نوعي لـ “عزم” في الكرك

وطنا اليوم:أعلنت شخصيات فاعلة في محافظة الكرك إنضمامها الى حزب عزم خلال لقاء استقطابي للحزب في مدينة الكرك امس السبت ضمن سياسة عزم بالإنفتاح والاستقطاب.

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع الحرص على اشراك الشباب والمرأه في العمل الحزبي، وتوفير ادوار لهم في صناعة القرار داخل الحزب واعدادهم للقيادة، فضلاً عن دورهم الاساس في ايجاد الحلول ومعالجة القضايا التي تهم الشباب والمرأة، مشيراً الى ان اكثر من ثلثي اعضاء الحزب هم من الشباب (68 بالمئة) منهم 48 بالمئة من النساء، ويتبواون مناصب قيادية، ضمن سياسة الحزب الرافضة لمبدأ “المحاصصة الخجولة”.

وقال ان “عزم” منفتح على مختلف اطياف الشعب الاردني ويعرض رؤيته كمشروع وطني ممول اردنيا بالفكر والمال، في ظل هوية أردنية تشكل ركيزة ومظلة لجميع الاردنيين.

واضاف ان تحديد الهوية الاقتصادية للاردن ووضع حلول عمليه بناءً على تخطيط إستراتيجي هو المخرج الواقعي للازمة الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني.

واشار الى افكار ورؤى “عزم” القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وصناعة التغيير الذي ينشده معظم الاردنيين بمختلف السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع، ان حزب عزم يتفرد برؤيه اقتصادية تتبنى الاقتصاد الحر بالخصوصية الاردنية، الذي يحقق النهوض والنمو الإقتصادي والانتاج مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتغعيل دور الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الاساسية للمجتمع.

وعرض لرؤية الحزب في تحرير الإقتصاد الوطني، وتحديد الهوية الإقتصادية على اساس الزراعة والسياحة والتعدين والصناعات الصغيرة وشبه المتوسطة، مع التشخيص السليم والشامل للقطاعات الإقتصادية بما في ذلك الموارد الطبيعة، ووضع الحلول لملفي الطاقة والمياه.

وفي حوار مع عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة (اهل الهمم ) حضروا اللقاء، اكد نفاع أهمية دور ذوي الاعاقة الفاعل والمؤثر في العمل الحزبي والسياسي، وان وجودهم في “عزم” ليس تطبيقا للشروط المتعلقة بقانون الاحزاب السياسية، بل هم حاضرين وفاعلين بشكل واسع، ويطرحون الحلول والآراء في كل المجالات.

وأشار الى حرص “عزم” على تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم ودمجهم بالعمل الحزبي والهيئات القيادية في الحزب باعتباره هدفا استراتيجيا ضمن سياسة الحزب في الانفتاح والاستقطاب.