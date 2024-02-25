انتهاء ملف اعتصام موظفي بلدية إربد

وطنا اليوم:قاد نائب رئيس بلدية اربد الكبرى ابراهيم بطاينة عدة لقاءات واجتماعات خلال الايام الماضية مع اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات واعضاء المجلس البلدي وكبار موظفي البلدية حيث افضت اللقاءات الى تفاهمات بوقف اعتصام الموظفين الذي كان مقررا في السادس والعشرين من الشهر الحالي بعد التوصل الى اتفاق بتلبية مطالب الموظفين.

واكد البطاينة حرص البلدية على تقديم كل الدعم لموظفيها باعتبارهم الركيزة الاساسية للنهوض بواقع الخدمات المقدمة في كافة المناطق ودورهم المهم في تسيير المعاملات اليومية معربا عن تقديره لاعضاء المجلس البلدي والموظفين واتحاد البلديات لدورهم المهم في التوصل للاتفاق والغاء الاعتصام.

وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات احمد السعدي انه تم الاتفاق ايضا على تفعيل صندوق الاسكان وبشان فروقات الرواتب تم الاتفاق على انه يوجد لجنة مشكلة من قبل موظفي البلدي ويتم صرف هذه الفروقات حسب الاسس المعتمدة من المجلس البلدية ووفق كتب الوزارة كما تم التوافق ان يتم اخضاع قيمة المكافات الشهرية لكافة الموظفين بالضمان الاجتماعي بعد اقرارها من المجلس البلدي وموافقة الوزارة اذ سيتم تقييم هذه المكافات حسب تعليمات الوزارة.

وبين السعدي انه جرى التوافق على زيادة العاملين بالاجور اليومية اعتبارا من بداية الشهر الماضي بناءا على تنسيب اللجنة المكلفة من البلدية خلال شهر 11 من العام 2022

واكد ان الاتحاد لا يريد اي اضافات او زيادات وفقط نريد الحفاظ على المكتسبات الموجودة للموظفين بموجب التعليمات والقوانين المنصوص عليها.

واضاف السعدي ان التفاهمات افضت الى توصية بموجب قرار من المجلس البلدي برفع قيمة المكافاة المقطوعة من 35 دينار الى 50 دينار ومخاطبة وزير الادارة المحلية لاحداث شواغر لكافة الوظائف التي تم انهاء خدمات الموظفين التي كانو يشغلونها خلال العام الماضي على حدول تشكيلات البلدية للعام الحالي.

وقدم السعدي شكره لكافة الأيادي التي عملت واجتهدت من أجل الموظفين والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية مؤكدا ان الاتحاد سيتابع كافة التفاصيل وسيقف أمام اي محاولات للمساس بالوضع الوظيفي والمالي للموظفين.