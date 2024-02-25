اجتماع يناقش الوضع الصحي في العقبة

وطنا اليوم:ناقش اجتماع عقد، الجمعة، في المستشفى الميداني في مدينة العقبة، عددا من قضايا الوضع في محافظة العقبة وقرار وزارة الصحة، نقل 25 ممرضًا قانونيًا من كوادر المستشفى الميداني إلى مستشفيات المملكة.

وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره مدير صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، ومدير المستشفى الدكتور محمد كرشيان، أنه تابع موضوع النقل مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأوضح أن قرار النقل يتعلق بعملية التطوير والتدريب للكوادر التمريضية في مستشفيات المملكة الحكومية، ثم إعادتهم إلى المستشفى الميداني في العقبة مؤهلين للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة في المستشفى.

من جانبه، قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبويقين، إن هدف التكليف هو تدريب وتأهيل الكوادر على التعامل مع مرضى غسيل الكلى، حيث إن افتتاح قسم غسيل الكلى سيكون قريبًا جدا بعد تخصيص المبالغ اللازمة من قبل مجلس المحافظة.

بدوره، بين رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو دعم المجلس لكل المشاريع التنموية التي تخدم محافظة العقبة وخاصة المتعلقة بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني كان وما زال على رأس أولويات المجلس، مؤكدًا في الوقت ذاته على تأييده لخطة تدريب الكوادر الطبية في المستشفى قبيل افتتاح قسم الكلى.