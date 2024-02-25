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غارات أميركية بريطانية عنيفة على أهداف باليمن من بينها صنعاء

25 فبراير 2024
غارات أميركية بريطانية عنيفة على أهداف باليمن من بينها صنعاء

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين، بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن هذه الضربات أصابت أهدافا للحوثيين في 8 مواقع باليمن.
وأضافت رويترز أن قوات البلدين توجهان حاليا ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين.
من ناحية أخرى، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات في اليمن شملت أهدافا متعددة للحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات شملت استهداف مراكز قيادة وسيطرة ومواقع رادار ومرافق تخزين أسلحة تحت الأرض.
وذكر بيان مشترك أن قوات أميركية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن، السبت، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد هذه الجماعة.
وأضاف البيان أن الضربات غطت 8 مواقع باليمن، وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات ومروحيات.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن “سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية”.
وأضاف “لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح وضمان التدفق الحر للتجارة” موضحا أن الضربات تهدف لتعطيل قدرات الحوثيين على شن هجماتهم “المتهورة” ضد السفن الأميركية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الضربات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدانمارك وهولندا ونيوزيلندا.
من جهته قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن القوات الجوية الملكية عملت جنبًا إلى جنب مع حلفائها على تدمير المزيد من مسيرات الحوثيين ومنصات الإطلاق المستخدمة لشن هجماتهم الخطيرة
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن 5 غارات أميركية وبريطانية استهدفت مواقع في العاصمة صنعاء.
وقال عضو المكتب السياسي بالجماعة محمد البخيتي إن صنعاء تتعرض لقصف هدفه حماية مرتكبي جرائم إبادة في غزة، مشددا على أن القصف “لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة عملياتنا دعما لغزة”.
من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع إنه تم الردّ على الغارات الأميركية البريطانية باستهداف سفن حربية أميركية في البحر الأحمر وسفينة نفطية باستخدام الصواريخ.
وأضاف المتحدث العسكري للحوثيين أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأميركي البريطاني بمزيد من العمليات العسكرية النوعية.
وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين -في خبر عاجل- أن “طائرات العدوان الأميركي البريطاني شنت سلسلة غارات على صنعاء”.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها بالبحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من هذه الجماعة من حين لآخر.


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