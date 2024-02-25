أزمات مرورية في العاصمة تزامنا مع بدء دوام الجامعات الحكومية

وطنا اليوم:شهدت معظم شوارع العاصمة عمان، صباح الأحد، أزمة مرورية خانقة، بالتزامن مع بدء الدراسة في الجامعات الرسمية للفصل الدراسي الثاني.

وقالت إدارة السير إن هناك نشاط واضح على حركة السير صباح الأحد، في العاصمة عمان، حيث تم تعزيز الجامعات الرسمية برقباء السير لتنظيم العملية المرورية ضمان وتأمين الوصول الآمن للطلبة.

وبدأ تدريس طلبة الجامعات الرسمية في الأردن للفصل الدراسي الثاني، الأحد، العام الجامعي 2023-2024، فيما بدأ الفصل الدراسي الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ التدريس في الجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني الأحد القادم.

وكان مجلس التعليم العالي قد قرر توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للفصل الدراسي الثاني القادم اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024