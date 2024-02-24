المحامي محمد جميل القطاونه مراقبا عاما لجمعية جماعة الإخوان المسلمين.. وخليل عسكر العقاربه نائبا للمراقب العام..

وطنا اليوم – عقد مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين جلسته العادية الثانية اليوم السبت.. لاستكمال انتخاب الهيئات القيادية في الجمعية بحضور مندوب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حيث تم انتخاب فضيلة المحامي محمد جميل عبد الرحمن القطاونة مراقباً عاماً للجمعية للسنوات الأربعة القادمة وتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي حيث فاز التالية أسماؤهم بعضوية المكتب التنفيذي

١- خليل عسكر صالح العقاربة نائباً للمراقب العام

٢- نصري بركات فلاح المحادين

٣- محمد حسين خليل الرنتاوي

٤- مروان توفيق بني أحمد

٥- محمد علي خالد الشرمان

٦- أيمن محمد علي الزقيبة

٧- علي عبد الكريم عبد الرحمن الطراونة

٨- عيسى مصبح خلف البواريد.