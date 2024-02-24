45 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في البلقاء

وطنا اليوم – أدى 45 مهندسا ومهندسة القسم القانوني في فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة البلقاء، بحضور ممثل مجلس نقابة المهندسين عضو مجلس النقابة المهندس عماد الدباس، ورئيس الفرع المهندس كمال الدباس، وأعضاء مجلس الفرع وبمشاركة المهندسين الجدد وعائلاتهم.

واستهل حفل اداء القسم القانوني بالوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء في الاردن وفلسطين وقطاع غزة.

وقدم عضو مجلس النقابة المهندس عماد الدباس، التهنئة للمهندسين الجدد وذويهم بمناسبة انضمامهم الى نقابة المهندسين الأردنيين، مستعرضا الدور الوطني الذي تقوم به النقابة بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل حرب الابادة الجماعية التي يتعرضون لها والدمار الكبير الذ الحقه العدو الصهيوني في القطاع.

وقال المهندس الدباس إن الدور الكبير الذي تلعبه نقابة المهندسين الأردنيين بترؤسها اللجنة العليا للاعمار في فلسطين، ساهم في تقديم اوجه دعم واسناد للاشقاء في القطاع، حيث تمكنت النقابة من أخذ 80 دونما من بلدية رفح لتنفيذ خيم معزولة ومقاومة للحريق في القطاع، إضافة الى التعاقد مع شركة تمكنت من تزويد القطاع بـ ١٠ الاف متر مكعب من المياه، مضيفا انه تم ايضا تجهيز حوالي 800 مهندس لتقييم الاضرار وتقديم التقارير حول الابنية في القطاع فوز انتهاء العدوان.

وتحدث المهندس الدباس عن صناديق النقابة المختلفة كصندوق التأمين الصحي وصندوق المسؤولية الاجتماعية والحملات التي ينفذها كحملة فزعة اهل لترميم منازل الاسر العفيفة في الاردن، وحملة فلنشعل قناديل صمودها لترميم منازل البلدة القديمة في القدس المحتلة، إضافة إلى حملة غزة معا ننصرها لتثبيت ودعم صمود الاهل في قطاع غزة.

وتطرق الى النظام المعدل لصندوق التقاعد للمهندسين، والذي صدرت فيه ارادة ملكية سامية نهاية العام الماضي، مؤكدا ان التعديلات الجديدة تركز على المهندسين الشباب وتضمن ديمومة الصندوق في الوفاء بالتزاماته.

وقال إن نقابة المهندسين ومن خلال الدورات والبرامج التأهيلية والورشات والمؤتمرات التي تعقدها، تساهم في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي وسوق العمل محليا واقليميا، إضافة إلى وجود حوالي 8000 دورة على منصة أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي مجانا للمهندسين بهدف رفع خبراتهم وصقل مهاراتهم.

من جانبه، استعرض رئيس فرع النقابة في محافظة البلقاء المهندس كمال الدباس الخدمات التي تقدمها النقابة للمهندسين في المحافظة، مشيرا الى الانشطة والفعاليات التي يعقدها الفرع بهدف رفع خبرات المهندسين.

وفي نهاية حفل القسم، ردد المهندسون الجدد القسم القانوني الذي تلاه المهندس عبدالمحسن الخرابشة، وتسلموا بطاقات العضوية والشهادات.