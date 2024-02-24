أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعاً كارثياً والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

وقالت، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصراً ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تُعرقل عملية إجلاء المرضى.

وأشارت المنظمة في بيانها الى أن”القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها”، معربة عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز الطواقم الطبية ودعت إلى ضرورة إبعاد هذه الطواقم عن الصراع.

إلى ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إن استمرار منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن بالموت في كل لحظة.

وأضاف أن معاناة الفلسطينيين في غزة والشمال تتفاقم يوميا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، في ظل صمت عالمي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم السبت، يومه الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وفي حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 29514 شهيداً، بالإضافة إلى 69616 مصاباً.