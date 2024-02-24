بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

وطنا اليوم – أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني لمساعدة أوكرانيا على زيادة مخزون ذخيرتها من الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان اليوم السبت، إن المملكة المتحدة ستنفق 245 مليون جنيه استرليني على مدار العام المقبل “لشراء وتنشيط سلاسل التوريد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها ولتعزيز احتياطاتها أيضا”.
وأوضح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن “حزمة التمويل الجديدة ستساعد على تجديد احتياطيات ذخيرة المدفعية في أوكرانيا التي تعتبر ضرورية للمجهود الحربي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:53

جامعاتنا والمهارات الناعمة

15:28

3.7 مليون دينار إجمالي أرباح البتراء للتعليم العام الماضي

15:16

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعاً كارثياً والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

15:10

تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

15:03

بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين “البوتاس” ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

14:59

غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

14:56

سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

14:51

الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

14:46

الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

14:42

تحديث القطاع العام .. اهتمام ملكي ورؤى واضحة للتطوير

14:29

اتحاد الكرة يدعم أندية المحترفين بنصف مليون دينار

14:26

شلباية يشارك في بطولة سوق دبي المفتوحة للتنس

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024