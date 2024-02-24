غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

وطنا اليوم -بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي وأعضاء من المجلس تعزيز التعاون ما بين غرف الصناعة ومجلس الأعمال، بما يصب في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والإمارات.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، جرى بحث آليات التكامل الاقتصادي والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، خصوصا وان قيادتي البلدين الشقيقين تدعم تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين، التي تزخر بفرص واعدة وبقطاعات ذات جدوى وقيمة مضافة لبناء شراكة صناعية تكاملية للوصول لتنمية اقتصادية مستدامة تؤسس لتحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي.

وحضر اللقاء القنصل الأردني في دبي عاصم العبابنة ونائبا رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبوجسان ومحمد وليد الجيطان وممثلو شركات صناعية مشاركة في معرض الخليج الغذائية.

وأوضح الجغبير، أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة، كما يتوفر فيه فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، خصوصا وان القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانيات ومقومات مميزة، وأن هناك فرصا عدة في المجالات الصناعية الواعدة، حيث يعتبر هذا التكامل فرصة واعدة لنمو وازدهار الصناعة الوطنية.

من جهته، أكد الهنداوي عمق العلاقة الاستراتيجية ما بين الأردن والإمارات، موضحا أن حجم استثمارات الأردنيين في دولة الإمارات، يتجاوز 2 مليار دولار، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن حاجز الأربعة مليارات دولار.

وأشار إلى أهمية تفعيل العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين والإماراتيين، خصوصا وان الإمارات تستضيف حوالي 300 ألف أردني كمستثمرين أو خبراء أو رجال أعمال.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ما بين أعضاء مجلس الاعمال الأردني في دبي وبين غرفتي صناعة الأردن وعمان، على ان يتم عقد الاجتماع المقبل خلال شهر تموز المقبل في الأردن.