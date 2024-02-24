بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

منذ ساعتين
الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

رام الله – وطنا اليوم – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، إن الاعتقالات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7210 معتقلين.

وأوضحا في بيان صحفي مشترك لهما اليوم السبت، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي سامي الساعي وطفلان وأسرى سابقون.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة، بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، رام الله، طولكرم، نابلس والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 141 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

16:15

مئة مدينة اسبانية تنتفض من اجل فلسطين…!

15:53

جامعاتنا والمهارات الناعمة

15:28

3.7 مليون دينار إجمالي أرباح البتراء للتعليم العام الماضي

15:16

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعاً كارثياً والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

15:10

تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

15:07

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

15:03

بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين “البوتاس” ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

14:59

غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

14:56

سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

14:51

الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

14:42

تحديث القطاع العام .. اهتمام ملكي ورؤى واضحة للتطوير

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024