3780 طناً من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

وطنا اليوم – بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3780 طناً، منها 2667 طن خضار و874 طن فواكه و238 طناً من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و 30 قرشاً والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا والثوم 400 و450 قرشاً، والبطاطا بين 25 و 35 قرشاً والبندورة بين 8 و 15قرشاً، والجزر بين 25و 35 قرشا والخيار بين 50 و 90 قرشاً والزهرة بين 10و 20 قرشاً والليمون بين 30 و 40 قرشاً والموز البلدي بين 50 و 85 قرشاً.