انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

وطنا اليوم – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.25 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2465 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 56.9بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 16.6 مليون دينار مقارنة مع 38.5 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 14.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 12420 صفقة.