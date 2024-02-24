بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الرئيس بايدن: سر استمرار حياتي الزوجية يعود لمهاراتي الجنسية

منذ 5 ساعات
الرئيس بايدن: سر استمرار حياتي الزوجية يعود لمهاراتي الجنسية

وطنا اليوم-كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تصريح مثير للجدل أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الصحفيين وأغضب فيه زوجته جيل بايدن البالغة من العمر 72 عاماً، حين ذكر أن مهاراته الجنسية سر استمرار زواجه.

وقال بايدن 81 عامًا الذي يواصل معاملة زوجته برومانسية حتى أمام الكاميرات ووسائل الإعلام، إن سر الرابطة الكبيرة بينهما إمتاع جيل جنسياً وهو ما أحرج الأخيرة وأغضبها بدرجة كبيرة وفق “ديلي ميل”.

واستذكرت الصحيفة ما فعله بايدن أمام عدسات الصحفيين من القبلات قبل صعوده على متن الطائرة الرئاسية وحتى مواعدته الليلية، وتقديم نفسه على أنه “زوج جيل” وكل ذلك لم يسبب أي علامات على توتر في علاقتهما.

إمتاع زوجة بايدن جنسياً !

وكان بايدن قد صرح منذ فترة طويلة عن حبه وإخلاصه لزوجته، قائلاً إن ذلك أكثر أهمية بالنسبة له من أي شيء آخر.

لكنه مؤخراً أكد أن إمتاعها جنسياً هو سر استمرار علاقتهما سوية وأن لديه مهارات جيدة في ممارسة الجنس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

16:15

مئة مدينة اسبانية تنتفض من اجل فلسطين…!

15:53

جامعاتنا والمهارات الناعمة

15:28

3.7 مليون دينار إجمالي أرباح البتراء للتعليم العام الماضي

15:16

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعاً كارثياً والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

15:10

تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

15:07

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

15:03

بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين “البوتاس” ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

14:59

غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

14:56

سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

14:51

الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

14:46

الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024