بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بنك صفوة يحقق صافي ارباح بعد الضريبة بلغ 17.5 مليون دينار

24 فبراير 2024
بنك صفوة يحقق صافي ارباح بعد الضريبة بلغ 17.5 مليون دينار

ارتفعت أرباح بنك صفوة الإسلامي قبل الضريبة العام الماضي إلى نحو 28.3 مليون دينار مقارنة مع أرباح عام 2022، والبالغة 24.4 مليون دينار .
وقال البنك في افصاح على موقع بورصة عمان إن صافي الأرباح بعد الضريبة للعام الماضي بلغ 17.5 مليون دينار مقارنة مع 15.1مليون دينار.
وبلغت حصة السهم الواحد من ربح العام الماضي العائد لمساهمي البنك 0.175 دينار للسهم .
وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المشتركة للعام الماضي إلى 15.5 مليون دينار مقارنة مع ما سجلته هذه المخصصات عام 2022، والتي بلغت 11.9 مليون دينار.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق اصحاب حسابات الاستثمار المشترك وحقوق المساهمين للعام الماضي قرابة 2.928 مليار دينار، مرتفعا عما سجلته عام 2022 والبالغة 2.584 مليار دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:18

16:15

مئة مدينة اسبانية تنتفض من اجل فلسطين…!

15:53

جامعاتنا والمهارات الناعمة

15:28

3.7 مليون دينار إجمالي أرباح البتراء للتعليم العام الماضي

15:16

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعاً كارثياً والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

15:10

تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

15:07

مساعدات بريطانية بقيمة 245 مليون استرليني لأوكرانيا

15:03

بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين “البوتاس” ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

14:59

غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

14:56

سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

14:51

الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

14:46

الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024