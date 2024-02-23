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الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق فالنسيا في إسبانيا

منذ ثانيتين
الخارجية: لا أردنيين بين ضحايا حريق فالنسيا في إسبانيا

وطنا اليوم:قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة إن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في مدريد ‫تواصلت مع الجهات الإسبانية الرسمية، والتي أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية سكنية بمدينة فالنسيا، يوم أمس، حتى الآن، وأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.
وأكد السفير القضاة إن السفارة الأردنية في مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية في فالنسيا والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، وأن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.


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