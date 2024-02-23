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الأردن يعزي بضحايا حريق مبنى سكني في إسبانيا

منذ ساعة واحدة
الأردن يعزي بضحايا حريق مبنى سكني في إسبانيا

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في وسط مدينة فالنسيا يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة مع مملكة إسبانيا الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأفادت صحيفة إسبانية نقلا عن خدمات الطوارئ بأن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد 20 آخرون في الحريق الذي يعتبر الأكبر في تاريخ فالنسيا.
وشب الحريق في المبنى المكون من 14 طابقا في منطقة كامبانار في الطابق الرابع، لكنه استمر في الانتشار حتى اجتاح المبنى بأكمله.


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