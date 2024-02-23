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الاحتلال ينتهج سياسة الاستهداف والمجاعة والاوبئة في غزة

منذ 4 ساعات
الاحتلال ينتهج سياسة الاستهداف والمجاعة والاوبئة في غزة

وطنا اليوم:وضع الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة في مثلث الموت المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وقالت صحة غزة، الجمعة، إنّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعني مزيدا من الإبادة الجماعية؛ وهذا ما يريده الاحتلال وداعموه.
وأضافت أن نصف مليون فلسطيني شمالي غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت، حيث إنّ 350 ألف مريض مرضا مزمنا و60 ألف فلسطينية حامل، ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغدية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.


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