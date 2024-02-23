نحو وضع تصور شامل لمستقبل الإدارة المحلية .. حزب إرادة في إقليم الشمال وغدا في إقليم الجنوب .. فيديو وصور

وطنا اليوم:عقد حزب إرادة في محافظة اربد إجتماعا تشاوريا لأعضاءه من رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والأعضاء في إقليم الشمال، من اربد والمفرق وجرش وعجلون .

وجرى خلال اللقاء الاستماع من المعنيين الى وجهات النظر والمشاكل والتحديات التي تواجه عملهم ، ووضع الحلول المناسبة لها من أجل الارتقاء بعملها .

وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن لجنة الإدارة المحلية في الحزب تعمل على وضع تصور شامل لمستقبل الإدارة المحلية في الأردن للإرتقاء بها وتمكينها بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة لها، وستستمع اللجنة الى ملاحظات أعضاء الحزب من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات والذين سيكونون جزء من الفريق الاستشاري للاطلاع على جميع مراحل وضع برنامج الحزب في هذا المجال .

واشار البطاينة ألى أن اللجنة تعمل على تحديد مفهوم الإدارة المحلية بعد الاطلاع على الممارسات الفضلى للإدارة المحلية في العالم لبناء النموذج المناسب للاردن ، بما يتوافق مع الدستور والقانون، مؤكدًا أن مخرجات هذا اللقاء ستتم الاستفادة منها للخروج بتصور شامل للإدارة المحلية في برنامج عمل الحزب .

من جانبه اضاف نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية المهندس إبراهيم العوران أن الإدارة المحلية وتفعيل منظومتها بكل اشكالها هو جزء اساسي نحو خلق التنمية في المحافظات ، اذ ان أكبر مشاكل مجالس البلديات والمحافظات أنها لا تمتلك الصلاحيات الكاملة ولا الموازنات الكافية علاوة على ان قوانين الإدارة المحلية تطبخ بعيدا عن اصحاب الاختصاص دون معرفة مشاكلنا الرئيسة.

وبين أن قانون الإدارة المحلية سيكون من أهم محاور برنامج الحزب لأنه من خلال الإدارة المحلية يمكن أن نحدث تغييرًا إيجابيا في المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية.

وقال الأمين العام المساعد للسياسات والبرامج الدكتور امجد العطار ان الهدف من الاجتماع هي ان نتعلم الطرق التي يتم بها وضع السياسات والاستراتيجيات ،وان احد هذه الطرق المطبقة عالميا هي المحاكاة ، من خلال التركيز على النقاط الاساسية في قطاع الإدارة المحلية ،واهتمام الحزب عبر برنامج عمل للمرحلة المقبلة .

وقدم رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات وأعضائها مداخلات تركزت على التشاركية والصلاحيات الممنوحة للمجالس ، خاصة تحديد الأولويات والاحتياجات.

وتطرق الحضور الى التحديات والعوائق في الجوانب المالية وضعفها، والأدوار الخدمية والتنموية للبلديات ومجالس المحافظات، وطبيعة العلاقة بين البلديات ومجالس المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة،علاوة على مركزية القرارات التي تعيق عمل مجالس المحافظات، ومدى استقلالية المجالس عن وزارة الإدارة المحلية والهيمنة عليها.

ويشار إلى أن الحزب سوف يعقد لقاء مماثل واخير السبت القادم لاقليم الجنوب في محافظة الكرك وستكون خلاصات هذه الإجتماعات التشاورية مدخلا رئيسيا نحو إنهاء برنامج الحزب في هذا المجال ثم يقوم الحزب بعرض المخرجات على أعضاؤه من الادارة المحلية للتوافق عليها .