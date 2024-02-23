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بسبب الأجواء الجميلة .. حركة سير نشطة باتجاه الأغوار

منذ ساعة واحدة
بسبب الأجواء الجميلة .. حركة سير نشطة باتجاه الأغوار

وطنا اليوم:تشهد الطرق المؤدية إلى الأغوار من مختلف مناطق المملكة حركة سير نشطة منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، بسبب الأجواء الجميلة التي دفعت الأردنيين نحوها طلبا للدفئ والتنزه.
وأمام هذه الرحلات، عززت دوريات الامن العام بمختلف مرتباتها من تواجدها على الطرقات واقامت نقاط غلق على المنافذ المؤدية للأغوار للتدقيق على مستخدمي الطرق.
وشهدت المحال التجارية في ناعور وطريق وادي شعيب والشونة الجنوبية ومختلف المسارات المؤدية إلى الأغوار حركة جيدة، خصوصا على مستلزمات الرحلات.
ويؤكد متنزهون أن الاجواء اللطيفة وقرب شهر رمضان المبارك دفعهم للخروج اليوم الجمعة.
ومنذ بدء الحرب على غزة تقيم الاجهزة المختصة اجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية للاغوار منعا لأي حركة احتجاجية قرب الحدود، وأكدت الحكومة مرارا أن هذه الفعاليات التي كانت أحزاب وقوى سياسية تدعو لها فعاليات ممنوعة لأنها تسبب اشكاليات وتودي إلا اصطدامات لا قدر الله في مناطق الاشتباك الحدودية.


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