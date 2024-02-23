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مسيرات تضامنية في الأردن دعما لقطاع غزة

منذ ساعة واحدة
مسيرات تضامنية في الأردن دعما لقطاع غزة

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات بمحافظات عدة تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وعبر المشاركون عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على القطاع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.
وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.
وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب.
وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.


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