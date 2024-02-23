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مقتل أربعة عناصر إسعاف في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة
مقتل أربعة عناصر إسعاف في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:قتل أربعة أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مركز للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.
وقال مصدر امني لبناني،” إن القتلى هم أربعة عناصر من الدفاع المدني”.
وأضاف: “تتعرض المناطق اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة لقصف مدفعي عنيف من المواقع الإسرائيلية داخل مزارع شبعا “.
وأعلن حزب الله في بيان، بانه ردا على ‏الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا قام بقصف ‏ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية بصلية صاروخية.


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