الأرصاد توضح سبب ظهور القمر ليلة أمس بهذه الصورة

وطنا اليوم:شوهدت الليلة الماضية حلقة منيرة حول القمر المكتمل في سماء المملكة، في ظاهرة فلكية تحمل دلالات علمية، دعونا نتعرف عليها.

فوفقا لدائرة الأرصاد الجوية فإن هذه الظاهرة تحدث عادة في الليالي الباردة مع اكتمال القمر بدرا ودلالة على انتصاف الشهر الهجري و يُطلق على الدائرة المنيرة التي تحيط بالقمر اسم الهالة (بالإنجليزية: Halo)، إذ تنتج هذه الحلقة بسبب انكسار، وانعكاس، وتشتّت ضوء القمر عبر جزيئات الجليد العالقة في الغيوم الرقيقة العالية الارتفاع التي توجد في الغلاف الجوي للأرض

وتابعت الدائرة: “عندما يمرّ الضوء عبر بلورات الجليد سداسية الشكل فإنّه ينحرف بزاوية تبلغ 22 درجة، ممّا ينتج عنه هالة بنصف قطر مقداره 22 درجة، ويمكن ان تكون الهالة باهتة جدا او مميزة جدا بناء على كمية الغيوم الرقيقة و/ او كمية الضوء التي تمر من خلالها”.