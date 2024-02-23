بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأرصاد توضح سبب ظهور القمر ليلة أمس بهذه الصورة

منذ 4 ساعات
الأرصاد توضح سبب ظهور القمر ليلة أمس بهذه الصورة

وطنا اليوم:شوهدت الليلة الماضية حلقة منيرة حول القمر المكتمل في سماء المملكة، في ظاهرة فلكية تحمل دلالات علمية، دعونا نتعرف عليها.
فوفقا لدائرة الأرصاد الجوية فإن هذه الظاهرة تحدث عادة في الليالي الباردة مع اكتمال القمر بدرا ودلالة على انتصاف الشهر الهجري و يُطلق على الدائرة المنيرة التي تحيط بالقمر اسم الهالة (بالإنجليزية: Halo)، إذ تنتج هذه الحلقة بسبب انكسار، وانعكاس، وتشتّت ضوء القمر عبر جزيئات الجليد العالقة في الغيوم الرقيقة العالية الارتفاع التي توجد في الغلاف الجوي للأرض
وتابعت الدائرة: “عندما يمرّ الضوء عبر بلورات الجليد سداسية الشكل فإنّه ينحرف بزاوية تبلغ 22 درجة، ممّا ينتج عنه هالة بنصف قطر مقداره 22 درجة، ويمكن ان تكون الهالة باهتة جدا او مميزة جدا بناء على كمية الغيوم الرقيقة و/ او كمية الضوء التي تمر من خلالها”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:13

بسبب الأجواء الجميلة .. حركة سير نشطة باتجاه الأغوار

13:58

مسيرات تضامنية في الأردن دعما لقطاع غزة

13:53

استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجن إسرائيلي

13:48

أزمة السكر في مصر.. طوابير وتدافع وارتفاع في الأسعار

13:42

مقتل أربعة عناصر إسعاف في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

11:34

الاعتداء الجنسي.. سلوك إسرائيلي منهجي ضد الفلسطينيين

11:17

الاقتصاد العالمي يتحمل خسائر تصل إلى 2.2 تريليون دولار سنويا بسبب التجارة غير المشروعة

11:08

مركبة تدخل القمر استعدادا لأول هبوط منذ أكثر من 50 عاما

11:02

تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

10:55

انخفاض عبور الشحن بقناة السويس بمقدار الثلثين

10:17

البنك الدولي: قرابة مليوني مستفيد من برنامج التحويلات النقدية لمتضرري كورونا

10:06

أوقاف القدس : الجماهير ستزحف للمسجد الأقصى في رمضان

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024