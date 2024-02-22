ممثل الكويت ينهار من البكاء أمام محكمة العدل بسبب غزة

وطنا اليوم:في مشهد مؤثر، بكى ممثل دولة الكويت أمام محكمة العدل الدولية، السفير علي أحمد الظفيري، خلال مرافعة الكويت حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشدد الظفيري خلال المرافعة على أن ما يجري في قطاع غزة هو امتداد لـ75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الاحتلال شن حملة مكثفة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.

وعكس بكاء الظفيري التأثر العميق الذي يشعر به الشعب الكويتي تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وتحقيق السلام العادل في المنطقة.