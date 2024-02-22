بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ممثل الكويت ينهار من البكاء أمام محكمة العدل بسبب غزة

منذ 6 ساعات
ممثل الكويت ينهار من البكاء أمام محكمة العدل بسبب غزة

وطنا اليوم:في مشهد مؤثر، بكى ممثل دولة الكويت أمام محكمة العدل الدولية، السفير علي أحمد الظفيري، خلال مرافعة الكويت حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشدد الظفيري خلال المرافعة على أن ما يجري في قطاع غزة هو امتداد لـ75 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد أن الاحتلال شن حملة مكثفة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي.
وعكس بكاء الظفيري التأثر العميق الذي يشعر به الشعب الكويتي تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وتحقيق السلام العادل في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:30

“التفريغ الآمن من حقي”.. مبادرة تطلقها 3 جمعيات صحية لوقف معاناة مرضى “المثانة العصبية”

20:45

فلسطينية توقف دورية للاحتلال بالقوة لتحرير طفليها

20:39

الجيوب .. تفاصيل خطة تل أبيب لـ مستقبل غزة بعد حماس

20:29

فضيحة في دولة الكيان .. الأسلحة التي وزعت على المستوطنين بيعت

20:22

عطية يسأل: لماذا لم تنضم الأردن للدعوى المقدمة ضد الاحتلال؟

19:52

تعرفوا على أسعار القطايف في رمضان

19:46

قتله ثم نعاه على فيسبوك .. مدرس مصري يقطّع جسد طالبه بمنشار

19:39

قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان بينهم عناصر من حزب الله

19:30

رئيس الوزراء يؤكَّد ترحيب الأردن بالاستثمارات العُمانيَّة

19:28

توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الأردن وعُمان

19:24

الأردن يتقدم بمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة

19:20

ترفيعات وإحالات إلى التقاعد في مديرية الأمن العام

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024