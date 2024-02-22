فلسطينية توقف دورية للاحتلال بالقوة لتحرير طفليها

وطنا اليوم:أوقفت أم فلسطينية، دورية للاحتلال الإسرائيلي بالقوة، مساء الخميس، لتحرير طفليها عقب اعتقالهما من قبل قوات الاحتلال في بلدة سجنل برام الله.

وبحسب مصدر، فإن الصغيرين يبلغا 10 أعوام وأقدم الاحتلال على اعتقالهما، خلال اقتحام البلدة، الأمر الذي أغضب الأم وأوقفت دورية الاحتلال بكل قوة.

ونفذت قوات الاحتلال، الخميس، حملات اعتقال ودهم في عدة بلدات بالضفة الغربية، إذ اقتحمت قوة محيط مخيم الدهيشة.

واندلعت مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي.