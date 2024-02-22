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تعرفوا على أسعار القطايف في رمضان

22 فبراير 2024
تعرفوا على أسعار القطايف في رمضان

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد أن أسعار القطايف لرمضان العام الحالي ستكون 1 دينار و10 قروش للقطايف الحجم الكبير و 1 دينار و 30 قرشا – 40 قرشا للقطايف الحجم الصغير “العصافيري”، تماما كما كانت في رمضان الفائت.
ولفت العواد إلى ان السعر لن يتغير عن العام المنصرم لان سعر الطحين المدعوم ثابت كما العام الفائت بالتالي سيبقى سعر القطايف كما هو.
واشار الى انه لن يعقد اجتماع حكومي لتحديد سعر القطايف قبل رمضان لأن هذا السوق حر ويخضع للعرض والطلب وليست سلعة أساسية تحدد سعرها الحكومة.
وتوقع ضعف الاقبال على القطايف خلال رمضان المقبل؛ نتيجة الظروف المحيطة بالمملكة ونتيجة الظروف الاقتصادية للمواطن، علاوة على تجربة كورونا التي دفعت العائلات الأردنية لصنع القطايف المنزلية ليكتشفوا انها سلعة سهلة التحضير ويمكن التحكم بمزاياها ونكهاتها بسلاسة.


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