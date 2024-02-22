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قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان بينهم عناصر من حزب الله

22 فبراير 2024
قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان بينهم عناصر من حزب الله

وطنا اليوم:قتل اليوم الخميس 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لحزب الله وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان قرب النبطية جنوبي لبنان
واستهدفت الغارة الإسرائيلية شقة سكنية في بلدة كفر رمان.
وتقع كفر رمان على بعد 12 كيلومترا بخط مستقيم، عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.
وكان حزب الله أعلن في بيانات متلاحقة، الخميس، استهداف مواقع عدة في شمال اسرائيل، من بينها كفر يوفال “ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية”.
ويستمر تبادل الهجمات العابرة للحدود بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، التي بدأت بالتزامن مع حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وفي لبنان، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 مقاتلا من حزب الله و50 مدنيا، بينما قتل 12 جنديا و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.
والأربعاء قال عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي لـ”رويترز”، إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله لديهما فرصة لتهدئة التوتر.
واجتمع المشرعان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي عصف بها الصراع، عقب هجوم حركة حماس المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر.


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