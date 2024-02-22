حزب إرادة يتميز ويطلق دليلًا شاملًا لاختيار مرشحيه للانتخابات النيابية للمجلس العشرين .. فيديو توضيحي

وطنا اليوم:أطلق حزب ارادة لمنتسبيه دليلًا ينظم إجراءات ومعايير اختيار مرشحي الحزب للانتخابات النيابية للمجلس العشرين، الدليل الذي أعدته “لجنة خطة عمل ومعايير الترشح للانتخابات النيابية” في حزب إرادة، والتي ترأسها مدير عام الأحوال المدنية والجوازات الأسبق، اللواء المتقاعد، مروان قطيشات، والذي ينم على حوكمة وشفافية وتكافؤ فرص وتغيير في النهج الحزبي .

وقال الأمين العام لحزب إراده، نضال البطاينة : ” إن الدليل جاء كوثيقة داخلية؛ لإفراز المرشحين، وفقًا لشروط ومعايير وآليات خاصه لاختيار مرشحين يمثِّلون حزب إرادة في الانتخابات النيابية القادمة، لأن حزب إرادة يقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء الهيئة العامة الراغبين بالترشح، ويؤمن بحقهم جميعًا في المنافسة وفق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وحرصًا من الحزب على تقديم المعلومات الوافيه والواضحه لمنتسبيه حول آلية الترشح والاختيار؛ إذ أن هدف حزب إرادة هو تحقيق الرؤية الملكية في انتاج تجربة حزبية واعية وناضجة تعمل لأجل أردن قوي مزدهر يعتمد على الذات؛ ليكون برنامج حزب ارادة باكورة الجهود المستفيضة التي يولي الحزب اهتماما عاليًا بها؛ ليتمكن ممثلوه المتوقَعون تحت القبة على قدرة عاليه لتنفيذ برنامج الحزب وحمله” .

وأضاف البطاينة ” إن توفير المعلومات لأعضاء الحزب عن شروط الترشح والاختيار وبحيادية ونزاهة وشفافية تأتي إنطلاقًا من إيمان الحزب بأن أدوات الأمس لم تعد تجدي اليوم، ويسعى الحزب لترسيخ ثقافة الديمقراطية ومنح كافة منتسبيه الفرصة للترشح دون محاباة أو جهويه؛ إذ يضع حزب إراده منتسبيه في كف واحد متوازن لا يتميز أعضاءه إلا بالعمل والسعي وهذا ما كرسته المعايير “، وتابع البطاينة : ” إن الدليل جاء كافلًا أعلى درجات الحوكمة الرشيدة والعدالة وتكافؤ الفرص “، واختتم البطاينة تصريحه بأن : “الحزب يحاول إيصال أي رسالة إيجابية للمواطن قد تسهم في تعزيز ثقته في المرحلة القادمة، ومن ذلك إعلانه شخصيًّا ونوابه عدم نيتهم خوض الانتخابات والاكتفاء بلعب دور الضامن والحافظ الأمين لجميع المراحل “.

وقال رئيس لجنة …: اللواء المتقاعد مروان طبيشات : ” إن اللجنة أدت القسم القانوني لضمان العمل المستقل والمحايد مع التركيز على أهمية الخبرات العملية للمترشح وقدرته على التأثير في الحواضن الاجتماعية، ،لاسيّما الشباب، ومدى وعيه السياسي ومهاراته القياددية التي ستكون فيصلًا مهمًّا في اختيار المرشحين، إلى جانب ما سيقدمه المتقدم من رؤية وتصور لبرنامج سياسي يعكس مبادئ وأفكار الحزب ” .

هذا، وقد تم تعميم الدليل على كافة منتسبي حزب إرادة، وسيقوم الحزب بتشكيل لجنة لاستقبال طلبات الترشح، والتي باشرت أعمالها من صباح يوم 19 شباط وتنتهي أعمالها مساء يوم 19 آذار، كما نشر الحزب فيديو توضيحي على شكل مقابلة؛ لشرح الدليل بلغة انسيابية للإجابة عن أية تساؤلات .

ويعد الدليل أول دليل حزبي يختص بالانتخابات النيابية في تاريخ الأحزاب الأردنيّة، بعد إصدار قانون الأحزان الأخير، وتجدر الإشارة إلى أن المواطن أصبح يلمس بحزب إرادة أنه سباق، ويحاول جاهدًا تغيير الصورة الإنطباعية لدى المواطن .