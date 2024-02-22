الخيرية الهاشمية تسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

وطنا اليوم:سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، طائرة مساعدات إنسانية وطبية جديدة إلى قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها، إنه سيرت الخميس طائرة مساعدات إنسانية طبية لإيصالها إلى أهلنا بغزة عبر معبر رفح، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم مشترك من منظمة (UNFPA).