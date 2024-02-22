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هجوم صاروخي يتسبب بنشوب حريق على متن سفينة قبالة سواحل اليمن

منذ 5 ساعات
هجوم صاروخي يتسبب بنشوب حريق على متن سفينة قبالة سواحل اليمن

وطنا اليوم:اعلنت شركة أمبري للأمن البحري أن سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية، تعرضت لهجوم بصاروخين على بعد 63 ميلا بحريا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.
وذكرت الشركة أن الهجوم الصاروخي تسبب بنشوب حريق على متن السفينة
ومنذ 19 نوفمبر، يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر وبحر العرب ضد سفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
في محاولة لردعهم، تشنّ القوّات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق كان آخرها الأحد.


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