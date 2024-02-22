وفاة شخص بحادث سير على طريق وادي عربة

وطنا اليوم:توفي شخص فجر اليوم الخميس، إثر حادث صدم و تدهور مركبة، وقع على طريق وادي عربة منطقة غور الحديثة، تم نقلها إلى مستشفى غور الصافي الحكومي.

وقال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي قرب محطة الأبيض الأمنية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، تم نقلهما من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي.

وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، وقع على طريق إربد – عمّان، قرب محطة سيل جرش الأمنية، ولم ينتج عن الحادث إصابات.

وأضاف الحراحشة، أنه تم تعليل أسباب الحوادث، بارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ونوه إلى أنه تم ضبط عدد من سائقي المركبات الذين كانوا يقودون بسرعات عالية، حيث تم ضبط سائق كان يقود مركبة بسرعة 100 – 207 كم/ ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء، وضبط سائق آخر يقود مركبة بسرعة 100- 166 كم / ساعة على ذات الطريق، كما تم ضبط سائق يقود بسرعة 100 – 161 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.