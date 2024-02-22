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الاحتلال يكشف هوية منفذي هجوم معاليه أدوميم

22 فبراير 2024
الاحتلال يكشف هوية منفذي هجوم معاليه أدوميم

وطنا اليوم:أعلن جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، الخميس، أن منفذي الهجوم الذي استهدف جنودا قرب مستوطنة معاليه أدوميم هم الشقيقان محمد وكاظم زواهرة من قرية التعامرة شرق بيت لحم، وأحمد الوحش من زعترة جنوب بيت لحم.
وقُتل إسرائيلي وأصيب آخرون بجروح في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم في مدينة القدس المحتلة بحسب ما ذكر الخميس.
كما أصيب آخرون بجروح في العملية بحسب ما ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلي التي قالت إن “بعض المصابين حالتهم خطيرة”.


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