بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضمان: تخصيص (163) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال عام 2023

22 فبراير 2024
الضمان: تخصيص (163) راتب تقاعد اعتلال إصابي خلال عام 2023

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (163) راتب اعتلال كلي أو جزئي إصابي دائم خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الاعتلال الإصابي حتى 31/12/2023 إلى (5853) راتب تقاعد اعتلال إصابي.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة بأنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق المصاب راتب اعتـلال شهري يعـادل (75%) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع الإصـابة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار،
ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية بناء على قرار من المرجع الطبي بالمؤسسة شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
وأضافت أنه في حال نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصـاب راتب اعتلال شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

الحوثي يحظر مرور سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

16:28

بعد أن قاطعها العرب.. ستاربكس تفاجئ الصينيين بقهوة بنكهة لحم الخنزير

16:20

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

15:59

غانتس يهاجم تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة

15:51

حزمة مساعدات كندية جديدة لدعم مشاريع تنموية في الأردن

15:48

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

15:31

دراسة تحذر من تسجيل 85 ألف شهيد في غزة خلال 6 أشهر

15:24

الولايات المتحدة.. تنصح بالشيء وتمارس عكسه

15:19

الزيادات : الأردن قدم للمحكمة الادلة اللازمة على وحشية اسرائيل

15:02

الصفدي أمام العدل الدولية : احكموا أن الاحتلال مصدر الشر كله

14:56

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

14:51

للمرة الثانية.. إنارة ساعة بيغ بن في لندن دعماً لغزة

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024