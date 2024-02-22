السقاف تلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

وطنا اليوم:التقت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف اليوم في مبنى وزارة الاستثمار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني السيد قيس بن محمد اليوسف، والذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص العُماني، لبحث سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الأردن وعُمان وسبل تعزيزها وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي والسفير العُماني لدى الأردن فهد بن عبدالرحمن العجيلي وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه، إطلاع الوزير العُماني على اخر المستجدات والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومنافسة للمشاريع الاستثمارية، إضافة الى التأكيد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بإيلاء الاستثمارات العُمانية الأهمية القصوى، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها.

يذكر ان الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني السيد قيس بن محمد اليوسف الى المملكة، ولمدة ثلاث أيام، جاءت بناءً على الدعوة التي وجهتها وزارة الاستثمار الأردنية وذلك في اطار المتابعة والحرص على تنفيذ مخرجات الزيارة الاخيرة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الى سلطنة عُمان ولقائه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في 5/10/2022، وما انبثق عنها من تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين المملكة الاردنية الهاشمية وسلطنة عُمان الشقيقة.

وسيتم على هامش الزيارة التي تنظمها وزارة الاستثمار عقد لقاء موسع أردني عُماني اليوم الخميس يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لكلا البلدين، حيث سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، إضافة الى تنظيم جولة ميدانية موسعة للوزير والوفد الضيف خلال فترة زيارتهم للاطلاع على الفرص الاستثمارية في بعض القطاعات كقطاع التعدين وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية ومجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير.