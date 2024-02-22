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4 آلاف دراجة نارية عاملة في مجال التوصيل في الأردن

22 فبراير 2024
4 آلاف دراجة نارية عاملة في مجال التوصيل في الأردن

وطنا اليوم:تجاوزت أعداد الدراجات النارية العاملة في مجال التوصيل في الأردن 4 آلاف دراجة، وفق ما نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية.
وأشارت الهيئة في منشور على منصات التواصل الاجتماعي ضمن حملة شهر التوعية بقطاع البريد في الأردن، أن أعداد المركبات العاملة في قطاع البريد ما مجموعه 34 ألف مركبة.
وأوضحت أن عدد الرخص في قطاع البريد البريد الأردني 196 رخصة؛ منها 183 رخصة بريد محلي، وما مجموعة 12 رخصة بريد/ دولي.


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