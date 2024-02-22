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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في إطلاق نار شرق القدس المحتلة

22 فبراير 2024
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 في إطلاق نار شرق القدس المحتلة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس.
ودعت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم؛ السكان إلى البقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلحين آخرين.
وبين وسائل إعلام عبرية، أنه تم القبض على اثنين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم شرقي القدس.
وأشارت إلى استشهاد اثنين من منفذي الهجوم قرب معاليه أدوميم.


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