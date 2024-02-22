التربية : الرحلات المدرسية مستمرة ضمن تعليمات معينة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم أجمل طويقات، أن الرحلات المدرسية مستمرة بعد صدور تعليمات من وزارة التربية تضمن سلامة الطلاب.

وقال طويقات، إن هذه التعليمات ساهمت بتسهيل الرحلات وضمان سلامة الطلبة والمعلمين على حد سواء.

واشار إلى ان التعليمات تشمل زيادة المساحة الزمنية وتحديد أماكن الزيارة وعدم السماح للطلبة بالسباحة.

وبين طويقات أن عدد الرحلات المدرسية ازداد نظرا لهدفها التعليمي وأهميتها في بناء علاقات الطلاب الاجتماعية وبناء شخصيتهم، اضافة إلى توطيد علاقات الطلبة مع معلميهم.