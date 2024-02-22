بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية : الرحلات المدرسية مستمرة ضمن تعليمات معينة

22 فبراير 2024
التربية : الرحلات المدرسية مستمرة ضمن تعليمات معينة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة النشاطات في وزارة التربية والتعليم أجمل طويقات، أن الرحلات المدرسية مستمرة بعد صدور تعليمات من وزارة التربية تضمن سلامة الطلاب.
وقال طويقات، إن هذه التعليمات ساهمت بتسهيل الرحلات وضمان سلامة الطلبة والمعلمين على حد سواء.
واشار إلى ان التعليمات تشمل زيادة المساحة الزمنية وتحديد أماكن الزيارة وعدم السماح للطلبة بالسباحة.
وبين طويقات أن عدد الرحلات المدرسية ازداد نظرا لهدفها التعليمي وأهميتها في بناء علاقات الطلاب الاجتماعية وبناء شخصيتهم، اضافة إلى توطيد علاقات الطلبة مع معلميهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

الحوثي يحظر مرور سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

16:28

بعد أن قاطعها العرب.. ستاربكس تفاجئ الصينيين بقهوة بنكهة لحم الخنزير

16:20

الدكتور بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة المجلس الثقافي البريطاني لخريجي الجامعات البريطانية

15:59

غانتس يهاجم تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة

15:51

حزمة مساعدات كندية جديدة لدعم مشاريع تنموية في الأردن

15:48

الملك يغادر إلى الرياض لتقديم العزاء بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

15:31

دراسة تحذر من تسجيل 85 ألف شهيد في غزة خلال 6 أشهر

15:24

الولايات المتحدة.. تنصح بالشيء وتمارس عكسه

15:19

الزيادات : الأردن قدم للمحكمة الادلة اللازمة على وحشية اسرائيل

15:02

الصفدي أمام العدل الدولية : احكموا أن الاحتلال مصدر الشر كله

14:56

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

14:51

للمرة الثانية.. إنارة ساعة بيغ بن في لندن دعماً لغزة

وفيات
الذكرى السابعة عشر لوفاة الشيخ محمود الطويلوفيات الخميس 22/2/2024وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024