حزب الله اللبناني يقصف أهم المصانع الغذائية لجيش الكيان ويعطله

وطنا اليوم:أعلنت تل أبيب،خروج أهم المصانع في الكيان الإسرائيلي، والذي يزود جيشها بالغذاء، عن الخدمة إثر صاروخ موجه أطلقه حزب الله اللبناني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مصنع تعبئة فواكه في ميتولا شمال الكيان الإسرائيلي أصيب بصاروخ موجه أطلقه حزب الله من جنوب لبنان، وخلف أضراراً في المصنع.

وقال عن قال كوبي كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة التعبئة: “الشعور ليس جيدا، نحن غير قادرين على استعادة المصنع وأشار إلى أن “فاكهة ميتولة” من أهم المصانع في إسرائيل، فهو يزود الكيان الإسرائيلي وجيشه بالفواكه ويعتبر مصنعا أساسيا.”.

هذا وأعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات ضد جيش الكيان الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء ذلك بعد استشهاد طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين آخرين إثر غارة شنها جيش الكيان الإسرائيلي على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.